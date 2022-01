War Campaign for Pure In Bhilwara: 46 किलो चाय व 40 किलो खराब शक्कर को कराया नष्ट

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

भीलवाड़ा Published: January 19, 2022 09:06:43 pm

War Campaign for Pure In Bhilwara: भीलवाड़ा. जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बुधवार को टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर क्षेत्र के बोराणा में 46.5 किलोग्राम खराब चाय के पैकेट व एक दुकान से 40 किलोग्राम खराब शक्कर को नष्ट करवाया है। वही इन दोनो दुकानदारों के यहां से लाल मिर्च पाउडर, फिल्टर्ड मुंगफली तेल व हल्दी पाउडर का सैम्पल लेकर जांच के लिए अजमेर प्रयोग शाला में भेजा गया है।

सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि रायपुर के बोराणा स्थित न्यु देव कृपा किराणा स्टोर पर विक्रय किए जा रहे 46.5 किलोग्राम के खराब 105 चाय के पैकेट अवधि पार होने से मोके पर ही नष्ट करवाया गया। इसी प्रकार चारभुजा ट्रैडिंग कम्पनी पर विक्रय की जा रही 40 किलोग्राम खराब शक्कर को नष्ट करवाया। जबकि न्यु देव कृपा से लाल मिर्च पाउडर व फिल्टर्ड मुंगफली तेल तथा चारभुजा ट्रैडिंग से हल्दी पाउडर का सैम्पल लिए गए।

जांच दल में उपखण्ड अधिकारी रायपुर सुन्दर लाल बम्बोदा, तहसीलदार भंवर लाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत, बाट माप अधिकारी महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी गोपाल शर्मा, डेयरी प्रतिनिधि दुर्गेश डिडवानिया शामिल थे।

कोरोना ड्यूटी में शहीद तीन पुलिसकर्मियों के आश्रितों को तीन-तीन लाख की मदद

भीलवाड़ा . प्रमुख दवा कम्पनी मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड ने नमन कार्यक्रम के तहत बुधवार को कोरोना ड्यूटी में शहीद हुए तीन पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 3-3 लाख रुपए के चेक सौंपे। शहीद पुलिसकर्मी विष्णुकुमार, रतनलाल तथा गोपाल सिंह के आश्रितों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सादे समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह जोधा व जेष्ठा मैत्रिय ने चेक प्रदान किए। इस मौके पर कम्पनी के प्रतिनिधि संकेत कुमार जैन, राजेश कुमार, रतनसिंह, भूमिप्रताप सिंह, संदीप, महेश कुमार व अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। नमन कार्यक्रम में मैनकांइड फार्मा ने 100 करोड रुपए की सहायता राशि निकाली है, जो शहीद पुलिसकर्मी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के आश्रितों को दी जा रही है।

