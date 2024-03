कला दीर्घा में नजर आया कला का संगम

A confluence of arts was seen in the art gallery भीलवाड़ा आकृति कला संस्थान, जिला प्रशासन, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय राष्ट्रीय महिला चित्रकार प्रदर्शनी डब्ल्यू-24 में तीसरे दिन रविवार को कला प्रेमियों का जमावड़ा रहा।

Art gallery Bhilwara भीलवाड़ा आकृति कला संस्थान, जिला प्रशासन, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय राष्ट्रीय महिला चित्रकार प्रदर्शनी डब्ल्यू-24 में तीसरे दिन रविवार को कला प्रेमियों का जमावड़ा रहा। महिला चित्रकार प्रदर्शनी डब्ल्यू-24 का आयोजन

ग्रामीण हाट बाजार में देश की 54 महिला कलाकारों की 108 कलाकृतियों को करीब से देखने का मिला। प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं कला दीर्घा का लोकार्पण जिला कलक्टर नमित मेहता व पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के सानिध्य में शुक्रवार को हुआ था।

कला प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुली

संस्था सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि कला प्रदर्शनी में शनिवार को वड़ोदरा के प्रसिद्ध चित्रकार परमेन्द्र गजर द्वारा बिहार की प्रसिद्ध लोक कला ''मिथिला'', मधुबनी चित्रकला पर आधारित वार्ता होगी। आयोजन में शहर के 40 से अधिक प्रतिभागी शामिल है। कला प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी।