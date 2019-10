वैदिक शिक्षा की समृद्धि के लिए किया मंथन

बरुन्दनी. भीलवाड़ा जिले के बरुन्दनी स्थित मुनिकुल ब्रहम्मचर्याश्रम वेद संस्थान एवं महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के सान्निध्य में बरुन्दनी के वेद संस्थान में त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन के दूसरे दिन शुक्रवार को देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्वानों ने वैदिक शिक्षा की समृद्धि के लिए गहन मंथन किया। All India Vedic Conference at Barundani in Bhilwara

शुक्रवार को दो सत्र आयोजित हुए। सत्र के शुरुआत में वेदों की शाखाओं के विद्वानों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। वैदिक विद्वान डॉ. अमल धारी सिंह, डॉ. योगेश मालीवाल, प्रो. नारायण होस्मने, प्रो. हरिहर त्रिवेदी, रमेश वर्धन, चैतन्य काले अग्निहोत्री, परमेश्वर गणपति भट्ट, विश्व हिन्दू परिषद चित्तौड़ प्रान्त के प्रान्तीय अध्यक्ष रमेश शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। वैदिक शिक्षकों, वैदिक शिक्षा, वर्तमान हालात तथा समस्याओं के समाधान पर चिंतन किया गया।

वेद संस्थान बरुन्दनी के संस्थापक संचालक डॉ. बदरी नारायण पंचोली ने भी विचार प्रकट किए। वेद संस्थान बरुन्दनी में सम्मेलन स्थल पर गुरुवार रात को लोक कला मण्डल के कलाकार सुरेश गहलोत, राजेश कुमार के नेतृत्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े।