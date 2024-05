RJD सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, ‘मुस्लिमों को आरक्षण मिलना ही चाहिए’, BJP पर संविधान खत्म करने की कोशिश के लगाए आरोप

‘बीजेपी डरी हुई है इसलिए कह रही है कि जंगल राज आ जाएगा’ Lalu Prasad Said, Bjp want to finish the Constitution and democracy: उन्होंने कहा, “वोटर हमारे पक्ष में हैं। वे कह रहे हैं कि ‘जंगल राज’ आ जाएगा क्योंकि वे डरे हुए हैं। वे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं।”

कांग्रेस एससी-एसटी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है: PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर “वोट-बैंक की राजनीति” में शामिल होने का आरोप लगाया। पीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एससी और एसटी समुदायों (SC, ST, and OBCs) से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने में कोई संकोच नहीं करेगी। प्रधान मंत्री ने दृढ़ता से कहा है कि वह धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे और यदि यह एससी, एसटी और ओबीसी की कीमत पर आता है तो उसकी अनुमति नहीं देंगे।

सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की सीमा हटा देंगे: राहुल गांधी हाल ही में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो वे सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की सीमा को हटा देंगे और इसे उस स्तर तक बढ़ा देंगे जो आदिवासियों, एससी/एसटी, ओबीसी और गरीबों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा।

लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक सात चरणों में संपन्न कराए जा रहे हैं। मतगणना 4 जून को होनी है।