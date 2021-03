सुबह उखाड़ ले गए एटीएम, रात को धरे गए

ATMs uprooted in the morning, caught at night भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में हरिपुरा चौराहा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नकदी से भरा एटीएम सोमवार तड़के अज्ञात लोग ट्रैक्टर जरिए उखाड़ ले गए, लेकिन उसे तोडऩे में सफल नहीं हो सके। पुलिस ने प्रकरण में दोनों आरोपितों को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।