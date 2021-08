लापरवाही की नालियों से डूब गए कपड़ा बाजार

Bhilwara Cloth market drowned due to the drains of negligence गंगापुर चौराहा क्षेत्र में बरसाती नाले व नालियों का पानी की निकासी नहीं होने से विभिन्न व्यवसायिक कॉम्पलेक्सों के भूतल (बेसमेंट) पानी में डूबे हुए है। पानी के नहीं निकलने से यहां कारोबार ठप है और कईयों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।