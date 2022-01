corruption in bhilwara अफसरों से थी लाइजनिंग: तहसील के साथ न्यास, खान और प्रशासन में भी था दखल

corruption in bhilwara बिजौलिया के खनन व्यवसायी और दलाल कैलाश धाकड़ की विभिन्न महकमों के अधिकारियों के साथ लाइजनिंग अच्छी थी। तहसील ही नहीं भीलवाड़ा में खनन विभाग, जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास में भी उसका अच्छा दखल है।

corruption in bhilwara बिजौलिया के खनन व्यवसायी और दलाल कैलाश धाकड़ की विभिन्न महकमों के अधिकारियों के साथ लाइजनिंग अच्छी थी। तहसील ही नहीं भीलवाड़ा में खनन विभाग, जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास में भी उसका अच्छा दखल है। अफसरों से चुटकियों में काम कराने में महारथ हासिल थी। काम के लिए वह सीधे अफसरों से डील करता था। उनके लिए दलाली करके लोगों के काम करवाता और बदले में मुहंमांगी राशि दिलवाता। बिजौलियां में कोई भी अफसर आए, वह लाइजनिंग करके अपना बना लेता था।corruption in bhilwara

There was liaisoning with the officers: there was interference in the