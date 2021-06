डांगी चार माह पूर्व ही निर्दलियों के सहारे बने चेयरमैन

Dangi became chairman four months ago with the help of independents महज चार माह पूर्व निर्दलीय पार्षदों के सहारे मांडलगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बना कर चेयरमैन बने भाजपा नेता संजय डांगी के करीब सवा चार लाख की घूस राशि लेते पकड़े जाने की घटना से जिले में खलबली मची हुई है।