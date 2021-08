खेतों में पानी की मोटर तक सुरक्षित नहीं

Even the motor of water in the fields is not safe ग्रामीण अंचल में खेतों पर स्थित कुएं अब सुरक्षित नहीं रहे। यहां पानी की मोटर व डीजल सेट तक चोरी हो रहे है। यहां से कईयों के पाइप व कृषि यंत्र तक चोर ले गए। इसी प्रकार दुपहिया वाहनों तक को भी चोर नहीं छोड़ रहे है, कई युवा व लोग नशे के आदी है, इनमें भी कई स्मैक का नशा करते है।