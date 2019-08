एक माह से स्कूल परिसर में भरा चार फीट पानी

भीलवाडा। बीगोद। नई आबादी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब एक माह से लगभग चार फीट पानी भरा है परन्तु जिम्मेदार अब तक समस्या को लेकर गंभीर नहीं हुए है। बार-बार शिकायतों के बाद भी परिसर में भरे पानी को बाहर निकलने का प्रयास अब तक किसी ने नहीं किया है। स्कूल में जाने का अब तो रास्ता भी नहीं है जिससे बच्चों को एक किलोमीटर दूर अन्य स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग स्कूल प्रशासन को ही स्कूल परिसर में भरे पानी को निकालने के लिए निर्देश दे रहे हैं। वहीं विद्यालय के पास बजट की समस्या है। Four feet of water filled the school campus in Bhilwara

नई आबादी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब एक माह से बारिश का पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश के चलते परिसर में करीब चार फीट पानी भर गया है। स्कूल में जाने का रास्ता भी बन्द हो गया है। बच्चों के लिए जानलेवा बनी स्कूल को देखते हुए अध्यापकों ने बच्चों को एक किलोमीटर दूर बस स्टैण्ड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था की।

प्रधानाध्यापक राधेश्याम चांवरिया ने बताया कि परिसर में भरे पानी को निकालने के लिए कोई आगे नहीं आया है। बच्चों को अन्यत्र स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में बजट भी पर्याप्त नहीं है फिर भी पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

स्कूल परिसर में भरे पानी को बैरवा बस्ती के निवासी भी दशहत में है। बस्ती में स्कूल होने से बच्चों के साथ हादसा होने का डर हमेशा बना रहता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल परिसर में भरे पानी को निकालने के लिए स्कूल प्रशासन को ही निर्देश दे रहे हैं वही प्रशासनिक अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे है जिससे ग्रामीणों में भी रोष है।