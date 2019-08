अरवड़ बांध की चादर टूटने से रोष, लोग बचाव कार्य में जुटे

भीलवाड़ा। अरवड़। जिले के अरवड़ क्षेत्र में स्थित अरवड़ बांध की चल रही बायीं चादर के अंतिम छोर को मंगलवार दोपहर में किसी ने तोड़ दिया। जिससे वहां पर तेज बहाव के साथ पानी निकल रहा है। यहां करीब 15 फीट चौड़ा होकर जिससे गहरा गढ्डा हो गया। चादर टूटने की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जा पहुंचे। लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। Fury due to breaking of sheet of Arvad dam in Bhilwara

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित किया। पटवारी अशोक कुमार मीणा, सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता कोमल छीपा, अरवड़ चौकी से कांस्टेबल शम्भू सिंह, भगवान सिंह, समाजसेवी लोकेन्द्र सिंह राणावत सहित बड़ी संख्या में लोग बांध पर पहुंचे।

जेसीबी व ग्रामीणों की सहायता से मिट्टी के कट्टे रखकर पानी को रोका जा रहा है। रेत के कट्टे रखकर टूटी हुई चादर के हिस्से को बंद किया जा रहा है। लोग बांध से कुछ दूरी पर प्लास्टिक के कटटों में मिटटी भरने के काम में जुटे हैं।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के सबसे बडे 24 फीट भराव क्षमता वाले अरवड़ बांध पर कर्मचारी भी कम ही है इतने बड़े बांध की सुरक्षा व देखभाल के लिए केवल एक दो कर्मचारी ही लगे है।