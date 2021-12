jonal sector plan सरकार का दबाव, आपत्तियों पर होगा काम

Government's pressure, work will be done on objections प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान ही नगरीय क्षेत्र के पट्टे लोगों को मिलें, इसके लिए प्रदेश में नगरीय विकास विभाग ने जिलों के नगरीय क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान का कार्य दिसम्बर माह में पूर्ण करने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत नगर विकास न्यास ने भीलवाड़ा शहर के जोन ई का नक्शा सार्वजनिक रूप से आपत्तियों के लिए जारी कर दिया है।

भीलवाड़ा Published: November 30, 2021 03:17:07 pm

