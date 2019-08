विद्यालयों का हरियाली से सजाने की होड

Hariyaloo rajasthan campaign in bhilwara कारोई। राजकीय उच्च मध्यमिक विद्यालय में हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत समूह भारती युवा संस्थान ने 151 पौधे लगाए। जिला न्यायाधीश प्रकाशचन्द पगारिया के आतथ्य में पौधरोपण में अध्यक्ष अभिजती सारडा, संरक्षक नेम कुमार सिंघवीं, संदीप सिंघवी भी मौजूद थे। Hariyalo rajasthan campaign in Bhilwara

काछोला। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लटाला में हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत के संस्था प्रधान विमलकुमार वैष्णव के सान्निध्य में विद्यार्थियों व अभिभावकों ने खेल मैदान व सडक के किनारे पौधे रोपे तथा रैली निकालकर पर्यावरण चेतना का संदेश दिया। Hariyaloo rajasthan campaign in Bhilwara

रायपुर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोडलिया इडौल में हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत प्रधानाध्यापक राधेश्याम जीनगर के सान्निध्य में बच्चों ने 31 पौधे रोपे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथडियास रायपुर में बच्चों ने पेडों को बचाने का प्रण लिया। Hariyaloo rajasthan campaign in Bhilwara

शक़्करगढ़। कस्बे की मेज नदी किनारे राजस्थान पत्रिका के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला परिषद सदस्य हेमजी सुरतानिया, सरपंच किशोर कुमार शर्मा, थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा, प्रधानाचार्य मोहम्मद शादाब के सानिध्य में रामदेव वाटिका में पौधारोपण किया गया। इस दौरान 50 पौधों को गोद लेकर लगाया गया जिसकी संपूर्ण देखरेख की जिम्मेदारी रामदेव भंडारा संचालित समिति के समस्त सदस्य ने टीगार्ड लगा कर ली। इस दौरान समस्त ग्रामीण व समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

इसी तरह आसीन्द, अरवड, कारोई, पारोली, हुरडा, बीगोद, बरसनी आदि के स्थित विद्यालयों में भी बच्चों ने शिक्षकों के साथ पौधे रोपे। Hariyalo rajasthan campaign in Bhilwara