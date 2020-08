एमपी के मिनस्टर ने ये क्या कह दिया, जानिए

मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओमप्रकाश संखलेचा ने राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर तंज कसा, उन्होंने कहाकि बचपन में बिल्लियों के भोजन के बंटवारा बंदर से कराने की कहानी सुनी थी, एेसा ही बिल्ली-बंदर का खेल राजस्थान में हो रहा है। हमारे यहां (मध्यप्रदेश) भी एेसी ही स्थिति बनी हुई है। Know what MP's minister said

भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओमप्रकाश संखलेचा ने राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर तंज कसा, उन्होंने कहाकि बचपन में बिल्लियों के भोजन के बंटवारा बंदर से कराने की कहानी सुनी थी, एेसा ही बिल्ली-बंदर का खेल राजस्थान में हो रहा है। हमारे यहां (मध्यप्रदेश) भी एेसी ही स्थिति बनी हुई है। Know what MP's minister said in bhilwara





संखलेचा शनिवार शाम को जयपुर से जावद जाते समय कुछ देर भीलवाड़ा रुके थे। पत्रिका ने उन्हें राजस्थान में एमपी की भांति स्थिति बनी होने की बात कहते हुए उनसे मत जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक बारगी तो 'नो-कमेण्ट्सÓ कहा, बाद में वो बोले की भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। दो बिल्लयां लड़ रही है, रोटी किसके भाग्य में जाएगी, इससे हमें क्या लेना देना

मुनि सुकुन से लिया आशीर्वाद

संखलेचा ने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान शास्त्रीनगर स्थित अहिंसा भवन में प्रर्वतक सुकनमुनि व अन्य संतों से मिलकर आर्शीवाद लिया। संखलेचा ने मुनि से देश की राजनीति व कोरोना के बारे में चर्चा की। अहिंसा भवन अध्यक्ष अशोक पोखरणा, संरक्षक हेमन्त आचंलिया, रिखबचन्द्र पीपाड़ा वीरेन्द्र चौधरी, पूर्व सभापति मंजू पोखरणा,अर्चना चौधरी व सुनील चपलोत आदि ने संखलेचा और एआरआरएस के विज्ञान भारती नई दिल्ली के जयंतसहत्र बुध्द तथा प्रवीण रामदास का अभिनन्दन किया।