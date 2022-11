मेगा हाईवे ​लिखेगा मांडलगढ़ में विकास की कहानी

भीलवाड़ाPublished: Nov 27, 2022 11:36:52 am Submitted by: Narendra Kumar Verma

Mega highway will write the story of development in Mandalgarh भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बीगोद से नन्दराय व कोटड़ी सड़क मार्ग सालों से बदहाल है। जिसकी सूरत सुधारने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मेगा हाइवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। नए साल से सड़क मार्ग का काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

बीगोद से नंदराय और कोटड़ी तक सड़क मार्ग सिंगल लेन है। वहीं सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हाेने के साथ ही कोठारी नदी पर बना काज-वे भी नीचा होने से बारिश के दिनों में परेशानी होती है। नन्दराय ग़ांव के अंदर अस्पताल के सामने कीचड़ की समस्या वर्षों से बनी हुई है। सड़क मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत होने से ग्राम पंचायत भी नया नही बना सकती है। ऐसे में ग्रामीणों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी हेमराज माली ने बताया कि ग़ांव में सड़क पर कीचड़ से निकला मुश्किल हो रहा है। कई बार दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी कई बार शिकायत की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बीगोद से नन्दराय और बनेड़ा तक मेगा हाइवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। मेगा हाइवे के लिए 46 करोड़ रुपए जारी किया गया है। मेगा हाइवे के साथ कोठारी नदी पर बने काज-वे की ऊंचाई भी बढ़ाकर निर्माण किया जाएगा। जिससे बारिश के दिनों में समस्या नहीं होगी। विधायक गोपाल खण्डेलवाल के प्रयास व पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के सामूहिक प्रयास लाए है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड मांडलगढ़ के सहायक अभियंता सोहनलाल बैरवा बताते है कि बीगोद से बनेड़ा तक मेगा हाइवे बनाने का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है। विभागीय खंड में 46 करोड़ रुपए से सड़क मार्ग बनेगा। नए वर्ष में कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मेगा हाइवे बनने के बाद गांवों का सम्पर्क जुड़ेगा और समस्याओं से भी निजात मिलेगी।



