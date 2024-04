लोकसभा चुनाव में मोबाइल ऐप मतदाता के लिए बने मददगार

Mobile app becomes helpful for voters in Lok Sabha elections लोकसभा चुनाव में र्निभिक व निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं की शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के लिए मोबाइल ऐप का सहारा ले रहा है।

Mobile app becomes helpful for voters in Lok Sabha elections लोकसभा चुनाव में र्निभिक व निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं की शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के लिए मोबाइल ऐप का सहारा ले रहा है। वही ऐप के जरिए मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। ये ऐप युवा मतदाताओं के लिए कारगार साबित हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के अनुसार संंसदीय चुनाव के डाटा, ऐप पर आसानी से मिल सकेंगे।

1. सी विजिल: सी विजिल एप निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए एक मोबाइल एप है। अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी प्रकार से हो रहा है, तो एप के माध्यम से प्रशासन को सूचना दी जा सकती है। इसमें वीडियो और ऑडियो की सुविधा भी है। इसमें शिकायत के बाद 100 मिनट के अंदर निवारण होगा। 2.केवाईसी: केवाईसी एप का मतलब है नो योर कंडिडेट। इसमें मतदाता अपने उम्मीदवार की सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। उम्मीदवार कितना पढ़ा हुआ है या फिर उसके पास प्रोपर्टी कितनी और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल की जा सकती है। 3. सुविधा कैंडिडेट: सुविधा कैंडिडेट ऐप के जरिए आम जन उम्मीदवार अब जमा किए गए आवेदनों की लाइव स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार मोबाइल एप का उपयोग करके अपने जमा किए गए आवेदनों की स्थिति की जांच और ट्रैक कर सकते हैं। 4. वोटर हेल्प लाइन : वोटर हेल्प लाइन इस एप में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम, पता संशोधन करने, नाम हटाने, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने, मतदाता सूची में नाम खोजने, मतदान केन्द्र विवरण, एपिक डाउनलोड करने की सुविधा हैं। 5: सक्षम: सक्षम ऐप में विशेष योग्यजन नागरिकों की सुविधा के लिए है। इसके माध्यम से दिव्यांग पंजीकरण और संशोधन करा सकते हैं। व्हील चेयर के लिए आवेदन मतदाता सूची में­ नाम खोजने, बूथ की जानकारी कर सकते हैं। इसके साथ ही दिव्यांग को घर बैठे वोट देने की सुविधा भी मिल सकेगी। 6.सुविधा: वोटर टर्नआउट से जान सकेंगे वोटिंग फीसदी ऐप के माध्यम से आमजन मतदान दिवस के दिन समय समय पर मतदान प्रतिशत देख सकते हैं। यह एप नागरिकों तक अनुमानित मतदान रुझान का प्रसार सुनिश्चित करता है तथा मीडिया हाउसों को मोबाइल एप पर अनुमानित मतदान प्रतिशत आसानी से मिल जाता

