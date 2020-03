नहीं आप भी हो जाओ तैयार....

भीलवाड़ा।

Be cautious about cash transactions कोरोना वायरस किसी भी सतह पर कई घंटे जीवित रह सकता है। इस दौरान यदि कोई उस सतह को छूता है तो वह इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसे में भारतीय मुद्रा के लेनदेन को भी कम करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

बैंक अधिकारी ने बताया कि नोट और सिक्के ऐसी ही चीज हैंए जिसका बहुतायत में लेनदेन होता है। अभी तक नोटों व सिक्कों को संक्रमण से बचाने का तक कोई उपाय नहीं किया गया है। लेकिन नोट लेने व देने में पुरी तरह से सावधानी बरत रहे है। हाथों में ग्लब्स है तो मुहं पर मास्क लगा रखे है। आने वाले को हाथ भी सेनेटाइज करवाए जा रहे है। रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सोशल कांटेक्ट कम से कम करने के लिए लोगों को भुगतान डिजिटल करने की सलाह दी है। आरबीआई ने कहा कि पेमेंट के लिए लोग अपनी सहूलियत के अनुसार मोबाइल बैंकिंगए इंटरनेट बैंकिंगए कार्ड आदि जैसे डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे निकालने या बिल का पेमेंट करने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अब डिजिटल पेमेंट के विकल्प जैसे एनईएफटीए आइएमपीएसए यूपीआई और बीबीपीएस फंड ट्रांसफर की सुविधा 24 घंटे दी जाएगी। मार्च माह पूरा होने मेे कुछ दिन ही बचे हैं। वहीं बिजली पानी व किराया सहित अन्य भुगतान करने का समय है। ऐसे में बैंकों व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि नोटों व सिक्कों का कम से कम इस्तेमाल करें और यथा संभव डिजिटल सिस्टम से ही भुगतान करें।