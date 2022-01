bullet train अब बुलेट की गति से दौडेग़ी ट्रेन

bullet train अब बुलेट की गति से दौडेग़ी ट्रेन



Now train will run at bullet speed thro bhilwara trake भीलवाड़ा। वस्त्रनगरी की रफ्तार पकड़ती गति में ब्रॉडगेज ट्रेन वरदान साबित होगी। देश में खास पहचान रखने वाले भीलवाड़ा के लिए एक दशक से ज्यादा समय ब्रॉडगेज रेललाइन बदलाव लाने में अहम साबित हुई है। इससे माल का निर्यात ही नहीं हुआ बल्कि दिल्ली, कोलकत्ता, हैदराबाद और चेन्नई की राह भी सरल हो गई। अब भीलवाड़ा को फास्ट टे्रक पर जल्द बुलेट टे्रन की नई सौगात मिलेगी।

भीलवाड़ा Published: January 27, 2022 10:10:04 pm



भीलवाड़ा। वस्त्रनगरी की रफ्तार पकड़ती गति में ब्रॉडगेज ट्रेन वरदान साबित होगी। देश में खास पहचान रखने वाले भीलवाड़ा के लिए एक दशक से ज्यादा समय ब्रॉडगेज रेललाइन बदलाव लाने में अहम साबित हुई है। इससे माल का निर्यात ही नहीं हुआ बल्कि दिल्ली, कोलकत्ता, हैदराबाद और चेन्नई की राह भी सरल हो गई। अब भीलवाड़ा को फास्ट टे्रक पर जल्द बुलेट टे्रन की नई सौगात मिलेगी। दिल्ली-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन भीलवाड़ा होकर दौड़ेगी। इसके सर्वे का काम शुरू हो गया। हालांकि बुलेट टे्रन के लिए अलग से टे्रक के निर्माण और टे्रन को हरीझंडी मिलने में करीब पांच वर्ष लग सकते हैं। Now train will run at bullet speed thro bhilwara trake

जिले से 85 किमी बनेगा

जिले के वासियों के लिए खुश खबर है कि बुलेट टे्रन चलने के बाद भीलवाड़ा से दिल्ली और अहमदाबाद जाने में कम समय लगेगा। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच 15 स्टेशन होंगे। इनमें एक भीलवाड़ा होगा। दिल्ली से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडग़ढ़, उदयपुर, डूंगरपुर होकर गुजरात के अहमदाबाद टे्रन जाएगी। फिर अहमदाबाद से मुम्बई और पुणे तक जुड़ेगी। इसका ट्रेक एलिवेटेड यानि पूरा फ्लाईओवर की तरह होगा। नीचे की जमीन, सड़क या प्रभावित परिवार काम में ले सकेंगे। 886 किमी टे्रक पर बुलेट टे्रन की स्पीड 350 किमी प्रति घंटा होगी। अन्य की अधिकतम स्पीड 135 किमी होती है। बुलेट टे्रन साढ़े चार घंटे में दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचेगी। जिले से 85 किलोमीटर से होकर बुलेट टे्रन का टे्रक बनेगा। हुरड़ा के लाम्बा से भीलवाड़ा के ओज्याड़ा तक ८५ किमी टे्रक बनेगा। हुरड़ा, बनेड़ा, माण्डल और भीलवाड़ा तहसील के ४३ गांव इसमें आएंगे। इस प्रोजेक्ट पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम करेगा। बुलेट टे्रन राजस्थान के सात जिलों से होकर गुजरेगी। Now train will run at bullet speed thro bhilwara trake



बीस टे्रनें रही दौड़, सात साप्ताहिक अभी भीलवाड़ा से गुजरने वाली बीस टे्रनें टे्रक पर दौड़ लगा रही है। इनमें सात साप्ताहिक है। भीलवाड़ा से अब दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए सीेधे टे्रन उपलब्ध है। एेसे में यहां से कपड़ा भेजने से अन्य राज्यों से माल मंगवाना आसान हो गया। टे्रक की राह खुलने के बाद रेलवे को भी मालभाड़े से कमाई भी बढ़ी है।

मुम्बई के लिए रोजाना ट्रेन का सपना अभी दूर

भीलवाड़ा से मुम्बई के लिए रोजाना टे्रन का सपना अभी दूर है। इस समय सप्ताह में तीन दिन मुम्बई के लिए टे्रन उपलब्ध है। हर रेल बजट में मुम्बई के लिए रोजाना टे्रन की मांग की जाती रही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रबल मांग नहीं रख पाने से वस्त्रनगरी के लोग निराश है। मुम्बई से रोजाना सीधे टे्रन चलने पर लोगों को फायदा मिलेगी। वहीं वर्तमान में अहमदाबाद के लिए भी सीधे टे्रन सेवा उपलब्ध नहीं है। अहमदाबाद भी टे्रन चलाने की मांग की जा रही है।

एक से दो हो गए प्लेटफार्म, एक्सीलेटर ने की राह आसान

भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के होते विस्तार से भी यात्रियों को फायदा मिलने लगा है। वहीं क्रॉसिंग में भी आसानी रही है। इस समय भीलवाड़ा में एक से बढ़कर दो प्लेटफार्म हो गए है। गुड्स प्लेटफार्म भी अलग से बना हुआ है। दूसरे प्लेटफार्म पर भी यात्रियों के लिए टिकट खिड़की के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई है। फुटब्रिज चढऩे में भी एक्सीलेटर ने राह आसान कर दी है। इसके अलावा प्लेटफार्म पर सुविधाएं बढ़ाने में रेलवे जुटा हुआ है। प्लेटफार्म नम्बर एक पर टिनशेड आगे बढ़ाया गया। ताकी सर्दी, गर्मी तथा बरसात से यात्रियों को सुविधा मिल सकें Now train will run at bullet speed thro bhilwara trake



रेलवे को भेज दी सर्वे रिपोर्ट दिल्ली-अहमदाबाद वाया भीलवाड़ा रेल मार्ग पर बुलेट ट्रेन का संचालन प्रस्तावित है। इस संदर्भ में रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर गत १४ सितम्बर को जिला स्तरीय जनसुनवाई नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हो चुकी है। जनसुनवाई में आया फीडबेक एवं सर्वे रिपोर्ट जिला प्रशासन ने रेलवे को प्रेषित कर दी है।

डॉ.राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

