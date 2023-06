सोशल मीडिया पर एक लाइक करना पड़ गया भारी

भीलवाड़ाPublished: Jun 06, 2023 09:26:40 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

सोशल मीडिया पर वीडियाे लाइक करना किसी को भारी पड़ सकता है। राजस्थान में भी ऐसा ही साइबर ठगी का खेल हो रहा है। शिकायत पर एसओजी टीम ने समूचे मामले को खंगाला तो सात लोग धरे गए और एक करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा भी हुआ है। One like on social media had to be heavy

सोशल मीडिया पर एक लाइक करना पड़ गया भारी

चित्तौड़गढ़ के दीपक शर्मा ने एसओजी में गत दिनों सोशल मीडिया के जरिए उसके साथ ठगी होने की शिकायत दर्ज कराई। परिवादी ने बताा कि उसके मोबाइल पर आए संदेश में सोशल मीडिया के जरिए प्रतिदिन तीन से पांच हजार रुपए कमाने का ऑफर दिया गया था। जिसके अनुसार एक ग्रुप ज्वाइन कर टॉस्क दिए गए, जिसमें पोस्ट को लाइक कर ग्रुप में शेयर करने थे। लाइक करने पर पचास से सौ रुपए दिए जाते थे। social meediya par ek laik karana pad gaya bhaaree