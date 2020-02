एक कदम बेटियो की ओर पर होगा मंथन

भीलवाड़ा।

Save your daughter, teach your daughter बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत परिष्कार मॉ बेटी सम्मेलन व एक कदम बेटियो की ओर पर दो दिवसीय कार्यशाला राजीव गांधी आंॅडोटोरियम में आयोजित होगी। शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे कार्यशाला का शुभारम्भ होगा। कार्यशाला जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग व अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में होगी। Save your daughter, teach your daughter महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नगेन्द्र कुमार तोलम्बिया ने बताया की कार्यशाला में जिले भर से लगभग 600 महिला हिस्सा लेगी। इसमे ग्राम साथिन कार्यकर्ता व महिला सरंपचों को आमंत्रित किया गया है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को धरातल तक लाने पर मंथन होगा। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शपथ, बाल विवाह, बालिका जन्मोत्सव, पीसीपीएनडीटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, वन स्टॉप सेटंर, इदिंरा महिला शक्ति निधि जैसे विषयो पर चर्चा होगी। तेरापंथी महिला मंडल संयोजिका नीतू ओस्तवाल ने बताया कि कार्यशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा बैद व राष्ट्रीय महामंत्री तरूणा बोहरा हिस्सा लेगी। शाखा अध्यक्ष विमला रांका ने बताया कि महिला व बेटियों के आचार विचार व्यवहार के परिष्कार का संदेश दिया जाएगा।