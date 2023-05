ऑपरेशन करने की चिकित्सक ने ले ली घूस, लेकिन धरी गई

भीलवाड़ाPublished: May 26, 2023 10:44:32 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडग़ढ़ ने निम्बाहेड़ा में शुक्रवार रात महिला चिकित्सक को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो की टीम उसके आवास व अन्य ठिकानों की तलाशी में जुटी हुई है। Took bribe to operate, but doctor was caught

