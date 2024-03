भीलवाड़ा सीएमएचओ ऑफिस जाएगा पालड़ी

भीलवाड़ाPublished: Mar 15, 2024 12:47:19 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Paldi will go to Bhilwara CMHO office भीलवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को जल्द पालड़ी में स्थानांतरित किया जाएगा। यह भवन पालडी में ही बने एक सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। कार्यालय के स्थान पर एमजी एवं एमसीएच विंग की सुविधाओं का विस्तार होगा।

राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी भीलवाडा की जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। मेहता ने बताया कि एमजीएच एवं एमसीएच विंग की चिकित्सा सुविधाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने यहां पार्किग स्टैंड पर वाहनों की किराया सूची लगाने के निर्देश दिए। बैठक में एमजीएच में ही बस स्टैंड रोड़ की ओर स्थित राठी क्लिनिक के समीप स्थित नया प्रवेश द्वार बनाने, महात्मा गांधी अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार (महाराणा टॉकीज के समीप) का जीर्णोद्धार करने, एवं पार्किग के लिए श्रीभूपाल क्लब की जमीन को अ धिग्रहित करने तथा नेत्र विभाग, ब्लड बैंक में नई अत्याधुनिक मशीनें लगाने पर भी सहमति हुई। राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी भीलवाडा की बुधवार रात को जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में महात्मा गांधी अस्पताल एवं मातृ एवं शिशु चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा चिकित्सा व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। बैठक में सोसायटी के सदस्य सचिव एंव चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरुण गौड ने दोनों चिकित्सालयों की चिकित्सा व्यवस्था एवं वि भिन्न निर्माण कार्यों से अवगत कराया। बैठक में विधायक अशोक कोठारी ने भी रोगियों को बेहतर सुविधा एवं चिकित्सा मिले, इस पर जोर दिया। सोसायटी की बैठक में यह हुए प्रमुख निर्णय - एमजीएच में क्रिटीकल केयर वार्ड का निर्माण होगा। हरिशेवा छाया शेड के पीछे की ओर खाली पड़े स्थान पर अतिरिक्त पार्किग की व्यवस्था होगी।

-चिकित्सालय परिसर में आवारा पशुओं को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी।

- सखी सेंटर को यथा स्थल पर ही संचालित किया जाएगा।

- एमजीएच एवं एमसीएच विंग परिसर में इन्टरनेट सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा।

- वाईफाई के जरिए अनावश्यक रूप से कर्मियों के सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक रहेगी।

- एमजी के नेत्र रोग विभाग में फेंको मशीन एवं टॉपकॉन कम्प्यूटराइज्ड टोनोमीटर की खरीद होगी।

- सिलिकोसिस रोगियों के लिए दो डिजिटल एक्स-रे व्यू बॉक्स की खरीद होगी।

- दोनों विंग में रोगियों एवं उनके परिजनों के बैठने के लिए नई चेयर लगेंगी। पेशन्ट ट्रोलीज आएगी। 200 नए गद्दे आएंगे।

- एमजी ब्लड सेन्टर में ब्लड बैंक रेफ्रीजरेटनई मशीन एवं किट स्टोरेज रेफ्रिजरेटर की खरीद होगी।