पंजाब व हरियाणा को भा रहा हमारे गेहूं का स्वाद, भले पड़ रहा महंगा

राज्य में कीटनाशकों का इस्तेमाल कम और गुणवत्ता अच्छी

Updated: May 24, 2022 01:47:24 am

भीलवाड़ा। देश का अनाज भंडार कहलाने वाले पंजाब और हरियाणा के लोगों को वहां उपजा गेहूं भा नहीं रहा है। वहां के लोग राजस्थान से गेहूं मंगवा रहे हैं। भले ही किराया जुडऩे से महंगा पड़ रहा हो। असल में पंजाब-हरियाणा में गेहूं की फसलों में रासायनिक खाद व अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से गंभीर रोगों का होना है। वहीं राजस्थान के गेहूं की गुणवत्ता अच्छी होने के साथ ही रासायनिक खादों व कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से मुक्त माना जाता है। पंजाब व हरियाणा के साथ अन्य राज्यों के लोग भी ज्यादा पैसा देकर राजस्थान से गेहूं मंगवा रहे हैं।

Punjab and Haryana liking the taste of our wheat