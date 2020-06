पत्रिका ने किया खुलासा तो छह लाख से रह गए चार हजार

शहर से लेकर गांव तक बिजली के बिलों में हो रहे गड़बड़झाला का मामला राजस्थान पत्रिका ने उठाया तो एक घरेलू उपभोक्ता को लापरवाही से थमाया करीब छह लाख रुपए का बिल जांच के बाद चार हजार रुपए का रह गया। वही एक दर्जन गांवों व शहरी उपभोक्ताओं के बिजली के बिल भी सुधर गए। इतना ही डिस्कॉम ने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया। rajasthan patrika revealed that four thousand were left from six lakh in bhilwara