दूसरों के घर बसाने गए, पीछे से खुद के घर लुट गए

गांव में शुक्रवार सुबह प्रभातफेरी वाले निकाल रहे लोगों ने इन घरों के दरवाजों के ताले टूटे देखे तो उनको चोरी होने का पता चला। देखते ही देखते गांव में चोरी की वारदात की सूचना आग की तरह फैल गई। जानकारी मिलने पर मकानों के मालिक विवाह स्थल से भागे—दौड़े अपने घर पहुंचे तो मकान की हालत देख कर भीतर तक हिल गए। महिलाएं व बच्चे अपने अस्त —व्यस्त तथा उजाड़ माहौल देखकर सुबकने लगे। Robbery incident in four houses in one night in bhilwara

इन सूने घरों से चोर नगदी सहित लाखों का माल पार कर गए थे। चोरों ने उन घरों को निशाना बनाया जिनके मालिक शादी व रिलेशन में गए हुए थे| चोरों ने गांव के किशनलाल पिता नंदराम सुथार के घर के ताले तोड़कर घर में घुसे। जहां से चोरों ने मंगलसूत्र, मांदलिये 3 बड़े, सोने की अंगूठी 1, चांदी की अंगूठी 2, पाइजेब जोड़ी छोटा 3 तथा 83 हजार रुपए पर हाथ साफ किया। इनके परिजन भीलवाड़ा गये थे। सुड़ी देवी शर्मा के घर के ताले तोड़ रामनामी मादलिया, पायजेब जोड़ी व 7 हजार रुपए की नगदी पर हाथ साफ किया। सुड़ी देवी अपनी पुत्री के ससुराल मिलने गई थी तो पीछे से चोरों ने घर के ताले तोड़ दिए।

सुड़ी की पड़ोसन नन्दु शर्मा के घर के ताले तोड़कर पेटी में रखी 1 हजार रुपए चोर ले गए। नंदू भीलवाड़ा शादी में गई हुई थी, चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। नदुं की पड़ोसन रुकमा देवी शर्मा के घर को भी चोरों ने निशाना बनाया। जहां से चोरों ने रामनामी चुरा लिए। रुकमा निकटतम चावण्डिया गांव में शादी में गई हुई थी पीछे से घर में चोर ताले तोड़कर घुसे। एक ही रात में चार घरों में चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहां पुलिस गश्त नहीं की जा रही हैं।