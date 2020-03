कोरोना वायरस का संदिग्ध रोगी एमजीएच में भर्ती

भीलवाड़ा।

Suspected patient of corona virus admitted to MGH आरसी व्यास कॉलोनी निवासी व टेक्सटाइल उद्यमी को स्पेन से आने के बाद बुखार की शिकायत होने पर चिकित्सा विभाग की टीम ने उसे एतिहातन महात्मा गांधी चिकित्सालय के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया है। इसका सेम्पल लेकर जांच के लिए जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में भेजा गया है। अगले ४८ घंटे में रिपोर्ट आने तक वह रोगी डाक्टरों की निगरानी में रहेगा। हालांकि अस्पताल के डाक्टरों का कहना है कि उद्यमी की हालत ठीक है। किसी को घबराने की अवाश्यकता नहीं है।

Suspected patient of corona virus admitted to MGH सूत्रों के अनुसार टेक्सटाइल उद्यमी १० मार्च को स्पेन से दिल्ली व फिर उदयपुर होते हुए ११ मार्च को भीलवाड़ा पहुंचा था। इसकी जानकारी मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीम १२ मार्च को उद्यमी की जांच के लिए पहुंची। जांच में उद्यमी सामान्य पाए जाने के बाद उसे घरे से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई थी। बताया गया कि सोमवार से उसे बुखार की शिकायत हुई। वह डायबिटीज व हेपिटाइटिस से पीडि़त है है। इसके कारण उसकी रोगप्रतिगोधक क्षमता कम होने पर उसे डाक्टरों ने गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को पुन: उसके घर टीम पहुंची। इसी बीच उसकी पुत्री के भी भीलवाड़ा आने की भी जानकारी मिली तो टीम ने पुत्री की जांच की। जांच में वह सामान्य पाई गई, लेकिन उद्यमी को तुरन्त महात्मा गांधी चिकित्सालय के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। डाक्टरों ने बताया कि उसके सेपल लेकर जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जांच के लिए भिजवाए है।

अस्पताल व कॉलोनी में मचा हड़कम्प

अस्पताल में संदिग्ध रोगी सामने आते ही चिकित्सा प्रशासन में खलबली मच गई। चिकित्सालय स्टॉफ भी मास्क लगाए दिखाई दिया। तथा पूरी टीम को ड्रेस के साथ वार्ड में भेजा गया। वार्ड में डाक्टर के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सके इसके लिए तीन गार्ड २४ घंटे के लिए तैनात कर दिए गए है। डाक्टरों ने सुरक्षा गार्ड को हिदायत दी है कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति इस सीमा में न आए। उधर आरके कॉलोनी में इसकी सूचना मिलने पर लोगों में भी हड़कम्प मच गया। लोग एक दूसरे से सम्पर्क करके रोगी की स्थिति जानने में लग गए।