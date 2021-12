The body of a young man who had quarreled घर से झगड़ कर आए युवक का विद्युत पोल पर शव लटका मिला

The body of a young man who had quarreled माण्डल कस्बे के नृसिंग द्वार के निकट बुधवार रात को एक युवक का शव विद्युत पोल पर लटका मिला। युवक कुछ देर पहले ही परिजनों से किसी बात को लेकर झगड़ कर आया था। माण्डल थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है।

भीलवाड़ा Updated: December 02, 2021 02:12:43 pm

