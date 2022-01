Bhilwara dm ashish Modi मोदी के हाथ में अब भीलवाड़ा की कमान

Bhilwara dm ashish Modi नव नियुक्त भीलवाड़ा जिला कलक्टर आशीष मोदी ने सोमवार दोपहर कलक्ट्रेट में पदभार ग्रहण कर लिया। मोदी को मौजूदा कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने कार्यभार सौंपा। मोदी जैसलमेर जिला कलक्टर पद से स्थानांतरित हो कर आए है। मोदी ने कहा कि प्रथम प्राथमिकता अभी कोरोना की तीसरी लहर को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की है।

भीलवाड़ा Updated: January 17, 2022 10:49:12 pm



भीलवाड़ा । नव नियुक्त जिला कलक्टर आशीष मोदी ने सोमवार दोपहर कलक्ट्रेट में पदभार ग्रहण कर लिया। मोदी को मौजूदा कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने कार्यभार सौंपा। मोदी जैसलमेर जिला कलक्टर पद से स्थानांतरित हो कर आए है। मोदी ने कार्यभार संभालते हुए जिले में हुए विकास कार्यो व कोरोना प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रथम प्राथमिकता अभी कोरोना की तीसरी लहर को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की है। नए वैरिएंट ओमिक्रोन आदि की पहचान करते हुए चिकित्सा सेवा एवं सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने व सावधानी बरतने की जरूरत भी है।

मोदी ने कहा कि जैसे ही कोविड समाप्त होता है, जनता की प्राथमिकता को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य संपादित किए जाएंगे। मोदी ने सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक व नगर विकास न्यास के प्रशासक का कार्यभार भी इसी मौके पर ग्रहण किया। इस दौरान एडीएम प्रशासन डॉ.राजेश गोयल, एडीएम सिटी एन के राजोरा, उपखंड अधिकारी ओम प्रभा व जनसंपर्क अधिकारी रविन्द्र वैष्णव आदि मौजूद थे।



गौरतलब है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते का रविवार रात तबादला हो गया। राज्य के ५२ आईएएस अधिकारियों की रविवार रात जारी तबादला सूची के अनुसार नकाते को कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) जयपुर के पद पर लगाया गया है।

नकाते ने ९ जुलाई २०२० को जिला कलक्टर का पद संभाला था। कोरोना संकट की दूसरी लहर में उनका कुशल प्रशासकीय प्रबंधन रहा। भीलवाड़ा इवेंस्टमेट मीट में उनके प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र में हुए दस हजार करोड़ का एमओयू उनके कार्यकाल की खास उपलब्धि रही। नकाते ने शहर के हालात व सीवरेज परियोजना के निर्माण कार्य को जानने के लिए कई मौकों पर साइकिल से भी शहर में घूमे है। The command of Bhilwara is now in the hands of Modi

नकाते के स्थान पर जैसलमेर कलक्टर आशीष मोदी ने भीलवाड़ा कलक्टर का कार्य भार संभाला है। मोदी वर्ष नवम्बर 2016 से 7 फरवरी 2017 यानि चार माह के लिए भीलवाड़ा एसडीएम रह चुके है। इसी प्रकार मोदी अलवर जिले में राजगढ़ एसडीएम, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य बीमा प्राधिकरण जयपुर, संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग जयपुर में सेवा दे चुके है। मोदी जुलाई 2020 से जैलसमेर कलक्टर थे। मोदी की धर्म पत्नी आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित को जिला कलक्टर झालावाड़ लगाया है।

