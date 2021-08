मेनाल झरने के शिवालय की शिल्पकला भी बेजोड़

The craftsmanship of Menal Waterfall's shivalay is also unmatched चित्तौडग़ढ़-कोटा राष्ट्रीय राज मार्ग पर लाडपुरा कस्बे से सात किलोमीटर दूर देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं मेनाल जलप्रपात का शिवालय शिल्पकला एवं आस्था का अटूट केंद्र है। जिसे महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है । यहां वर्ष भर यूं तो देश एवं विदेश के पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन यहां शिवालय पर सावन मास में भक्तों भीड़ रहती है और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं।