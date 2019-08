मिलावट पर माल नहीं होगा सीज

भीलवाड़ा।

Rakshabandhan will not be investigated अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो में मिलावट होने पर भी किसी माल या पदार्थ को सीज नहीं कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से यह अधिकार छीन लिया गया है। ऐसे में रक्षाबंधन तक चलने वाले मिलावट विरोधी विशेष अभियान को सोमवार से प्रदेशभर में रोक दिया गया है। चिकित्सा विभाग राज्य सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है।

Rakshabandhan will not be investigated मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रकाश शर्मा ने बताया, रक्षाबंधन पर विशेष अभियान के आदेश थे लेकिन माल या पदार्थ को सीज करने का अधिकार केवल ४ अगस्त तक ही थे। ऐसे में अभियान अब नहीं चला रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को केवल निरीक्षण के निर्देश दे रखे हैं। अब अधिकारी निरीक्षण कर मामला बना सकता है। चाहे तो पुलिस में मामला दर्ज करा सकते हैं।

यह थे आदेश

सरकार ने चिकित्सा विभाग को रक्षाबंधन के मद्देनजर १५ अगस्त तक दूध से बनी मिठाई की जांच के आदेश दिए थे। विभाग ने तीन जगह कार्रवाई करते घी, दूध व बेकरी उत्पाद के सैम्पल लेकर सीज किए थे। अब कानूनी अड़चन का हवाला देकर अभियान रोक दिया गया। विभाग का मानना है कि इस मामले में राज्य सरकार ने फाइल केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय को भेजी है। एक-दो दिन में आदेश की संभावना है।