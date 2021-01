वो मासूमों को लावारिस छोड़ गए, उन्हें मिल गए राजघराने

निष्ठुर हाथों से वीरानें, झाडियों व पालने में त्यागें गए नवजातों की तकदीर भले ही जन्म पर धोखा दे गई। लेकिन यह बच्चे अब अभागे नहीं रहे हैं। इनकी किस्मत बदल चुकी है और यह आज संभ्रात परिवारों के राज दुलारे है। परिजनों के ठुकराए राघव, रविशा व फाल्गुनी के बाद अब शैलेश, शरद एवं धोनी भी महानगरों में किसी घराने में चिराग बनने जा रहे है। They left the innocent unclaimed in bhilwara , they got the royal family