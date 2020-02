खेड़ी खुर्द में अब भी हालात सामान्य नहीं हुए

भीलवाड़ा।

Things are not normal in Khedi Khurd जिले के शाहपुरा तहसील के खेड़ी खुर्द में ११ बालिकाओं की अचानक तबीयत बिगडऩे तथा वहा पर कुछ और महिलाओं की तबीयत खराब होने की सूचना पर डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम चावला के नेतृत्व में शाहपुरा की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने गांव का दौरा किया तथा स्कूल में बालिकाओं से मिलकर काउंसलिंग की गई। गांव में एक भी महिलाएं इस तरह की हरकत करते हुए नहीं मिली। उधर महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती ११ मे से ९ बालिकाओं को छुट्टी दे दी गई। शेष का उपचार चल रहा है। इनकी भी हालात सामान्य बताई गई है।

Things are not normal in Khedi Khurd मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मुस्ताक खान ने बताया कि खेड़ी खुर्द में महिलाओं की तबीयत बिगडऩे की सूचना मिलने पर तुरन्त एक टीम को चावला के नेतृत्व में रवाना किया। चावला के साथ शाहपुरा के डा. कालीचरण, अभयकुमार सहित अन्य को शामिल किया गया। गांव में सर्वे करने पर एक भी महिला नहीं मिली। सरपंच व अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा स्कूल में जाकर बालिकाओं से भी काउंसलिंग की गई। हालांकि बालिकाओं की संख्या काफी कम थी। चावला ने बताया कि गांव में हालात सामान्य है।

उधर खेड़ी खुर्द गांव में 11 बालिकाओं की अचानक तबीयत बिगडऩे के बाद मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद ९ बालिकाओं की हालत गुरुवार सुबह तक बिल्कुल सामन्य हो गई। २ बालिकाओं का उपचार जारी है। चिकित्सक ९ बालिकाओं को दोपहर बाद छुट्टी दे दी। बालिकाओं का उपचार कर रहे मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. वीरभान चंचलानी ने बताया कि ९ बालिकाएं रातभर में इलाज के बाद बिल्कुल सामान्य हो गई है। उन्हें छुट्टी दे दी गई है। २ बालिकाओं में अभी भी थोड़ी शिकायत है। इन्हें भी बेहतर से बेहतर माहौल व उपचार देकर सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बालिका की हालत उसके पास माता-पिता के नहीं होने से पूरी तरह सामान्य नहीं हो पा रही है। हमने उसके माता-पिता को अस्पताल बुलवाया है। उनके आने के बाद बालिका की मानसिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉ. अरूण गौड़ ने बताया कि बालिकाओं को जल्दी से जल्दी स्वस्थ्य करने के लिए रात्रि में ही अलग से वार्ड तैयार कर दिया गया था।

मां बेटी की बिगड़ी हालत

गिरडिय़ा ग्राम पंचायत के खेड़ी खुर्द गांव में रहस्यमय बिमारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक ही परिवार में मॉ व बेटी की हालत भी बिगड़ गई है। जीएसएस अध्यक्ष देबीलाल गुर्जर ने बताया कि मां व बेटी के अचानक चिखने चिल्लाने से गांव के लोग सहमें हुए है। सरपंच मंशा देवी गुर्जर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में २४ फरवरी को एक छात्र पढ़ते हुए चक्कर आने से नीचे गिर गई थी। स्कूल प्रशासन ने परिजनों के साथ ग्रामीणों को सूचना दी। उसके बाद एक के बाद एक ११ बालिकाओं की हालत बिगडऩे पर सरपंच गुर्जर ने चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन को सूचित कर पीडि़ताओं को अपने निजी वाहनों से जिला चिकत्सालय पहुंचाया।

डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम चावला ने बताया कि जिला चिकित्सालय से छुट्टी मिलने के बाद गांव में आई ९ बालिकाएं देवनारायण मंदिर में बैठी थी उनसे से बात की वे सभी सामान्य नजर आई। जिन्हें परिवारजनों के साथ घर छुड़वाया गया तथा परिवार वालों को हिदायत दी कि इनके सामने किसी भी प्रकार की अनर्गल बात नहीं करें और घर का वातावरण खुशनुमा रखें।