security guard at bhilwara सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति में यह कैसा गड़बड़झाला

What a mess in the appointment of security guard भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम पर सीआईएसएस सिक्योरिटी की ओर से लगाए गए सुरक्षा गार्ड को लेकर शिकाययें सामने आने लगी है। शिकायतें है कि कोरोना काल में भी सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी गार्डों से नौकरी लगाने के एवज में डीडी के नाम पर ठगी कर रहे है। इसे लेकर एटीएम पर नियुक्त सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशन लिमिटेड इंडिया के कई गार्डों ने जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

भीलवाड़ा Updated: January 15, 2022 12:19:47 pm

शिकायतें है कि कोरोना काल में भी सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी गार्डों से नौकरी लगाने के एवज में डीडी के नाम पर ठगी कर रहे है। इसे लेकर एटीएम पर नियुक्त सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशन लिमिटेड इंडिया के कई गार्डों ने जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

गार्ड रतनलाल आचार्य के नेतृत्व में सौपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि गरीब गार्डों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करके राशि हड़पी गई। कम्पनी ने अप्रैल 2021 में भीलवाड़ा में 203 से ज्यादा गार्डों से राशि वसूली। प्रति गार्ड 14 हजार कम्पनी में डीडी के नाम पर लिए। बाद में शहजाद नामक सुपरवाइजर को हटाकर दूसरा रखा गया।

गार्डों की डीडी जमा नहीं होना बताकर गार्डों से दोबारा डीडी राशि जमा कराने के लिए दबाव बनाते हुए नहीं जमा कराने पर वेतन रोक दिया गया। कई गार्डों की पीएफ राशि भी नहीं जमा कराई जा रही तथा नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है।

