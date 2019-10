मंत्री विश्नोई ने ऐसा क्यों कहा कि स्थाई रास्ता तो मोक्षधाम ही है

भीलवाड़ा।

Minister of State for Forest and Environment वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने शास्त्रीनगर व पंचमुखी मोक्षधाम का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मोक्षधाम में इस तरह का काम हर जिले में होना चाहिए। उन्होंने एलपीजी शव दाहगृह की सराहना की। मंत्री सुखराम विश्नोई ने एक दार्शनिक बात शेयर करते हुए कहा कि ईरान के एक राजा अपने जीवन काल में शहर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने राजा से पूछा कि शहर का रास्ता किधर जाता है। इस पर राजा ने शहर की तरफ रास्ता नहीं बता कर दूसरी दिशा में रास्ता बताया, जो रास्ता वीरान जंगल में श्मशान भूमि की तरफ जाता था। रास्ता पूछने वाला व्यक्ति जब जंगल के श्मशान भूमि के पास पहुंचता है और फिर वापस आकर उस राजा को बोलता है कि उधर रास्ता नहीं श्मशान है। इस पर राजा ने उस व्यक्ति को कहा की शहर तो अस्थाई है, स्थाई रास्ता तो मोक्षधाम ही है।

बेहतर मोक्षधाम के लिए सामाजिक संगठन को दी बधाई

Minister of State for Forest and Environment इस मौके पर पीपल फॉर एनिमल के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू की टीम को बेहतर मोक्ष धाम के लिए मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि में इन लोगों की टीम से प्रभावित हूं और राजस्थान के अन्य जिलों में भी इसी तरह मोक्षधाम बनने चाहिए। जिसको लेकर में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर उनको प्रदेश के इस नंबर वन मोक्ष धाम में अवलोकन करने की बात रखूंगा।

इससे पूर्व विश्नोई पीपुल फॉर एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू के कुमुद विहार स्थित आवास पहुंचे। जाजू ने ग्यारह सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने लोगों को कपड़े के थैले वितरित किए। विश्नोई ने स्मृति वन का अवलोकन कर पौधारोपण किया। संगम ग्रुप के एमडी एसएन मोदानी, आरसीएम के प्रकाश छाबड़ा समेत अमरचंद विश्नोई, दिलीप गोयल, रामगोपाल अग्रवाल, अशोक काबरा, डीएफओ डीपी जगावत, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता, वन विभाग के रैंजर गोविंदसिंह खींची समेत कई लोग उपस्थित थे।