क्यूं हो गए खाप पंचायत के दस पंच गिरफ्तार, पढि़ए

करेड़ा थाना क्षेत्र के बेमाली पंचायत के गुर्जर खेड़ा में खारोल समाज की खाप पंचायत द्वारा एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करने के मामले में गुरुवार को पुलिस ने १० पंचों को गिरफ्तार किया। हालांकि इन्हें साामाजिक सुधार अभियान में सहयोग देने की शपथ लेने के बाद रिहा किया Ten Panches of Khap Panchayat arrested like this in bhilwara , study