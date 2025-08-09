95 साल बाद रक्षाबंधन पर शुभ संयोग, भाई की लंबी उम्र और खुशियों के लिए राखी में लगाएं तीन गांठ

Raksha Bandhan 2025 Shubh Muhurat: सकारात्मक संकल्प के साथ आज बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। इस अवसर पर भाई अपनी बहनों की रक्षा और स्नेह का वचन देंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाला राखी का त्योहार की धूम मार्केट और घरों में देखी जा रही है। बहनें सज-धजकर थाल में राखी, रोली, चावल और मिठाई सजाएंगी। शुभ मुहूर्त में वे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके उज्ज्वल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करेंगी।