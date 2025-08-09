9 अगस्त 2025,

शनिवार

भोपाल

95 साल बाद रक्षाबंधन पर शुभ संयोग, भाई की लंबी उम्र और खुशियों के लिए राखी में लगाएं तीन गांठ

Raksha Bandhan 2025 Shubh Muhurat: रक्षाबंधन का पर्व आज धूमधाम से मनाया जाएगा। मान्यता है कि भाई की कलाई में बांधा जाने वाला धागा बहन के प्यार और दुआ में रंगा हुआ रक्षासूत्र है, जो भाई की लंबी उम्र और उसके साथ ही उसके परिवार की खुशियों के लिए होता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि राखी बांधते समय तीन गांठ लगानी चाहिए, patrika.com पर जानें रक्षासूत्र में तीन गांठों का अर्थ...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 09, 2025

Raksha bandhan 2025
Raksha bandhan 2025(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Raksha Bandhan 2025 Shubh Muhurat: सकारात्मक संकल्प के साथ आज बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। इस अवसर पर भाई अपनी बहनों की रक्षा और स्नेह का वचन देंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाला राखी का त्योहार की धूम मार्केट और घरों में देखी जा रही है। बहनें सज-धजकर थाल में राखी, रोली, चावल और मिठाई सजाएंगी। शुभ मुहूर्त में वे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके उज्ज्वल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करेंगी।

बदले में भाई बहनों को उपहार देंगे और जीवनभर उनकी रक्षा का वचन देंगे। राखी केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि परिवार और समाज में प्रेम, विश्वास और एकता का प्रतीक है। आज का दिन रिश्तों को मजबूत करने और सकारात्मक संकल्प के साथ आगे बढऩे का संदेश देगा।

भोपाल के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि रक्षा सूत्र यानी राखी या मौली बांधने की परंपरा केवल एक धागा बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व छिपा है। परंपरागत रूप से राखी में तीन गांठें लगाई जाती हैं, जिनका अपना विशेष अर्थ है।

पहली गांठ: धर्म की रक्षा

यह गांठ भाई के जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन की शक्ति बनाए रखने का संकल्प देती है। यह आशीर्वाद है कि भाई हमेशा सही मार्ग पर चले।

दूसरी गांठ: आत्मा की रक्षा

दूसरी गांठ नकारात्मक विचारों, गलत कर्मों और बुरी शक्तियों से रक्षा का प्रतीक है। यह भाई की आत्मा को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने का संकल्प है।

तीसरी गांठ: तन, मन व परिवार की रक्षा

अंतिम गांठ भाई के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए बांधी जाती है। इसमें दीर्घायु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद शामिल होता है।

दिन भर बंधेगी राखी, भद्रा का साया नहीं

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल का रक्षा बंधन और भी खास है क्योंकि 95 साल बाद इतना उत्तम संयोग बन रहा है। इस बार राखी के पर्व पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे पूरे दिन शुभ समय रहेगा। साथ ही श्रवण नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का संगम इस पर्व को और भी विशेष बना रहा है।

