ट्रेनों की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी नजर रखेगा रेलवे

स्टेशनों पर दी जाने वाली सुविधा व सुरक्षा पर सीधा नियंत्रण रख सकेंगे अधिकारी।

रेल परिचालन पर 24 घंटे नजर रखने वाला रेलवे बोर्ड अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन समेत 700 से अधिक स्टेशनों पर भी नजर रखेगा। इन स्टेशनों को ऑनलाइन कैमरा मॉनिटरिंग से जोड़ा जा रहा है। यह काम रेलवे का रेलटेल उपक्रम कर रहा है।

इनकी मदद से 24 घंटे मंडल और जोन के अधिकारी दफ्तर से बैठे-बैठे नजर रख सकेंगे। अभी लगभग सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी मदद से स्थनीय प्रबंधन ही स्टेशनों पर नज़र रखते हैं। अब इन्हें वीडियो सर्विलांस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। यह काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद मंडल और जोन के अधिकारी इन स्टेशनों पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा और सुरक्षा पर सीधा नियंत्रण रख सकेंगे।

