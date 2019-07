जेल गए बीजेपी के 'बैटमैन', ट्विटर पर भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ियों से हो रही है तुलना

भोपाल. बीजेपी के 'बैटमैन' यानि विधायक आकाश विजयवर्गीय ( BJP mla aakash vijayvargiya ) ट्विटर ( Twitter ) पर ट्रेंड कर रहे हैं। यूजर्स नगर निगम ( Indore Municipal Corporation (IMC) ) के अधिकारियों को बैट से पीटने वाले बीजेपी ( BJP ) विधायक आकाश विजयवर्गीय की तुलना भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के खिलाड़ियों से कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा उनकी तुलना विराट कोहली ( Virat Kohli ) और केएल राहुल से हो रही है।



दरअसल, इंदौर नगर निगम के अधिकारी धीरेंद्र बायस और असीत खरे अपनी टीम के साथ शहर के जर्जर मकानों को गिराने गए थे। यह मकान शहर के जेल रोड स्थित गंजी कंपाउंड में है। जहां एक दो मंजिला इमारत खतरनाक मकानों की सूची में है। निगम की नोटिस के बाद सबने मकान खाली कर दिया था। लेकिन एक किराएदार वहां डटा हुआ था। उसे गिराने गए अफसरों से एक किराएदार भिड़ गए। इतने में विधायक वहां पहुंच गए और अफसरों से भिड़ गए। फिर उन्हें बैट से पीटने लगे।

Who is best batsman of New India ??



RT for #AkashVijayvargiya

Like for Virat Kohli pic.twitter.com/32rN4khaXm — Sarcasm™ (@SarcasticRofl) June 26, 2019

Who is best batsman of New India ??



RT for #AkashVijayvargiya

Like for Virat Kohli

☺️☺️😊😊😊 pic.twitter.com/Biva1znryA — 🚴‍♂️kiran Rajbhar💧 (@Iamkira87130380) June 26, 2019

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि मध्यप्रदेश के बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय बैट्समैन ( Indian batsman ) बनना चाहते थे। लेकिन उन्हें जबरन आरएसएस की शाखा में भेज दिया गया। उन्होंने फाइनल अपने ड्रीम को फॉलो किया।

इसे भी पढ़ें: कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे ने निगम अधिकारियों को बैट से पीटा, कहा- मैं पीटता रहूंगा

Top contender to replace KL Rahul as Team India's opener #AkashVijayvargiya pic.twitter.com/gEx11f08Z2 — The Bengali Babu (@iamBDawz) June 26, 2019

Akash Vijayvargiya, BJP MLA from #MadhyaPradesh wanted to be a Batsman 😂 but his father forced him to RSS shakhas.

.

He finally followed his dream

.

Waiting for @OpIndia_com to defend him for his acts. #BCCI @KailashOnline @AkashVOnline #AkashVijayvargiya pic.twitter.com/6pb6k1lf5m — Ankit Bagdi (@AnkitBagdi8) June 26, 2019

यूजर्स ने भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हर कोई बल्लेबाज लेकिन अब असली बैट्समैन पहुंच गया है। एक यूजर ने और लिखा कि भारत हमेशा बेहतरीन बल्लेबाज देता रहा है।

Who is a Better Batsman??



Like ♥ For MS Dhoni😁

RT 🔄 For BJP MLA Akash Vijayvargiya 😎#AkashVijayvargiya #MSDhoni #CWC19 pic.twitter.com/1TkD9HZCZ0 — Pandey Jee 🇮🇳 (@Im__AmBuJ) June 26, 2019

गौरतलब है कि नगर निगम अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गयी को जमानत नहीं मिली है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आकाश विजयवर्गीय को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि उनके वकील अब गुरुवार को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।

इसे भी पढ़ें: बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जेल, कोर्ट से नहीं मिली जमानत

Everyone is a Batsman until the Real Batsman Arrives.#AkashVijayvargiya pic.twitter.com/uUx86rm65j — Abhishek Singh🔥 (@KaleenBhaiya_) June 26, 2019

क्या कहा आकाश विजयवर्गीय ने

विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा- मंत्री सज्जन वर्मा के इशारे पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब निगम अधिकारियों पर बल्ला चलता रहेगा। बता दें कि नगर निगम की टीम गंजी कंपाउंड इलाके में जर्जर मकान तोड़ने पहुंची थी। आकाश विजयवर्गीय ने कहा- मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। जनता के लिए जरूरी हुआ तो मैं मारपीट भी करता रहूंगा। उन्होंने अधिकारियों को दोबारा भी पीटने की धमकी दी है।