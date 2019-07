कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे ने निगम अधिकारियों को बैट से पीटा, कहा- मैं पीटता रहूंगा

इंदौर. मध्यप्रदेश के भाजपा ( BJP ) विधायक आकाश विजयवर्गीय ( Akash Vijayvargiya ) के दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो नगर-निगम के कर्मचारियों की बैट से पिटाई कर रहे हैं। मामले में सफाई देते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा- मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। जनता के लिए जरूरी हुआ तो मैं मारपीट भी करता रहूंगा। उन्होंने अधिकारियों को दोबारा भी पीटने की धमकी दी है। बता दें कि आकाश विजयवर्गीय भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) के बेटे हैं। वो इंदौर-3 से विधायक हैं।

खुद थाने पहुंचे आकाश विजयवर्गीय

विधायक आकाश विजयवर्गीय उसके बाद एमजी रोड थाने पहुंचे। विधायक के थाने पहुंचने के बाद से विधायक के समर्थक लगातार हंगामा करने लगे। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा- मंत्री सज्जन वर्मा के इशारे पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब निगम अधिकारियों पर बल्ला चलता रहेगा। बता दें कि नगर निगम की टीम गंजी कंपाउंड इलाके में जर्जर मकान तोड़ने पहुंची थी। जिसका लोग विरोध कर रहे थे। उसी दौरान आकाश भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। उन्होंने खुले आम अधिकारियों को अतिक्रमण ना हटाने की चेतावनी दी। वहीं, गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा- आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

बताया जा रहा है कि आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम की जेसीबी मशीन की चाभी निकाल ली। आकाश विजयवर्गीय और निगम अधिकारियों के बीच इस दौरान तीखी बहस हुई। जिसके बाद आकाश यहीं नहीं रुके। उन्होंने क्रिकेट बैट हाथ में उठा लिया और नगर -निगम की टीम में शामिल कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। आकाश का आरोप -नगर-निगम की टीम यहां भेरूलाल नाम के शख़्स का मकान गिराने पहुंची थी।

#WATCH Madhya Pradesh: Akash Vijayvargiya, BJP MLA and son of senior BJP leader Kailash Vijayvargiya , thrashes a Municipal Corporation officer with a cricket bat, in Indore. The officers were in the area for an anti-encroachment drive. pic.twitter.com/AG4MfP6xu0