डेढ लाख की भैंस चोरी, विधायक का सरकार पर हमला, कहा- मैं विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा

ग्वालियर. मध्यप्रदेश के शीत कालीन सत्र में एक मुद्दा उठाया जाएगा। दरअसल, ग्वालियर जिले में भैंस चोरी होने का मामला सामने आया है। भैंस चोरी होने के बाद भाजपा विधायक ने कांग्रेस की कमल नाथ सरकार पर हमला बोला है। ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा विधायक भरत एस कुशवाहा ने कांग्रेस की कमल नाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा कि मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों और पशु पालकों के प्रति उदासीन रवैया रख रही है। भाजपा विधायक ने कहा कि अगर सरकार ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और भैंस चोरी के मुद्दे को विधानसभा में भी उठाऊंगा।

Bharat S Kushwaha, bjp mla , Gwalior Rural: I have received 25 complaints regarding theft of buffaloes within a month. One buffalo costs around Rs 1-1.5 lakh. Cattle worth Rs 50-60 lakh have been stolen from our area. I will raise this issue in the Assembly. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/EHWrbKW7Mg