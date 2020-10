उपचुनाव: रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली/भोपाल. मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रैलियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ करवाई करे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था।

Supreme Court stays Madhya Pradesh High Court's order directing political parties to switch to virtual campaigning for by-elections in the State and leaves it to the Election Commission to take appropriate steps in view of #COVID19 pandemic.