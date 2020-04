भोपाल. कोरोना से प्रदेश को बचाने के लिए दिन रात एक कर ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य विभाग में अब सीनियर आईएएस अफसर से लेकर कर्मचारी तक सब कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। जानकारी के अनुसार, अब एमपी में कोरोना के 222 पेशेंट हो चुके हैं, इनमें से 14 मरीजों की मौत हो चुकी है।

आज सुबह जो रिपोर्ट आयी है उसमें 14 नये मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। यह सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। इन सभी को कोरोना के सिम्टम खांसी, जुकाम, बुखार होने के कारण पहले ही क्वॉरेंटीन में रखा गया था। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, इन सभी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भोपाल में 9 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 5 पुलिस और 4 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। जिले में अब तक वायरस 54 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के 16 संक्रमित

कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर जबरदस्त अटैक किया है। स्वास्थ्य विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेट्री से लेकर क्लर्क तक पोजिटिव मिल चुके हैं। इसके चपेट में विभाग के 11 अधिकारी और पांच कर्मचारी आ गए हैं। सोमवार सुबह आई रिपोर्ट में स्वस्थ कमिश्नर के ऑफिस में पदस्थ यूडीसू दीपक देशमुख की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही एनएचएम में अनुबंधित डायरेक्टर रंजना गुप्ता, IDSP में पोस्टेड डॉ शाब्या सालम, डिप्टी डायरेक्टर डॉ रूबी खान, आईटी शाखा के सुनील मुकाती, यूडीसी अलोक श्रीवास्तव और विजय सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी है।

