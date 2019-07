सरकारी अस्पताल में हुई सीएम कमलनाथ के ऊंगली की सर्जरी, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में हुआ इलाज

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ ( Kamal Nath ) ने अपने ऊंगली की माइनर सर्जरी सफलता पूर्व कर दी गई है। सुबह 11 बजे उनके दाहिने हाथ की अंगुली का ऑपरेशन हो गया। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन अरुणा कुमार ने बताय। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को आज सुबह हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें ऊंगली में ट्रिगर की समस्या थी। उनका ऑपरेशन हुआ और उनकी हालत स्थिर है। सीएम कमलनाथ को कुछ घंटों के लिए निगरानी में रखा गया है।

Aruna Kumar, Dean, Gandhi Medical College, Bhopal on Madhya Pradesh CM Kamal Nath: CM was admitted to Hamidia Hospital today morning. He had a trigger finger problem. He underwent an operation and his condition is stable. He has been kept under observation for few hours. pic.twitter.com/f0RUIQc8I4