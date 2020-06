भोपाल। भारत चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच पूर्व मंत्री जयवर्द्धन सिंह कहा कि हमारे सैनिकों का शहीद होना दुःखद है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि घटना के 20 घण्टे के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा है। यह मोदी सरकार का फेलियर है। घटना के समय हमारे सैनिकों के पास हथियार क्यों नहीं थे। चुनाव के वक्त बीजेपी सेना का नाम लेकर फायदा उठाती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी सवाल उठाती है। जयवर्धन सिंह अपने पिता दिग्विजय सिंह के साथ भोपाल क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे थे जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है।

