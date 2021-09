राज्यसभा की छह सीटों पर उपचुनाव, 4 अक्टूबर को होगा मतदान

भोपाल। देश में राज्यसभा की 6 सीटों के उपचुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी हो गई। इसमें मध्यप्रदेश की एक सीट भी शामिल है। इसके लिए मतदान 4 अक्टूबर को होंगे।मध्य प्रदेश की यह सीट थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाने के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना जारी होते ही अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम के लिए मंथन करने में जुट गई है।

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश समेत पांच राज्यों की राज्यसभा सीटों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत तमिलनाडू की 2, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की 1-1 सीटों पर उपचुनाव होगा। मध्यप्रदेश की यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। थावरचंद गहलोत को हाल ही में कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया था।

