Monsoon 2024 : हो जाइए तैयार! जल्द MP में आ रहा मानसून, इस दिन होगी धुआंधार एंट्री

एमपी में कब होगी मानसून की एंट्री (When will the monsoon enter in MP)

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसून (Monsoon) की एंट्री दो-तीन और लेट है। IMD के मुताबिक, ऐसी संभावना है कि 23 जून को प्रदेश में मानसून एंट्री ले सकता है। इधर मौसम विभाग के वैज्ञानिक वेद प्रकाश का कहना है कि मानसून महाराष्ट्र में स्थिर है। आने वाले 2-3 में मानसून (Monsoon) मध्यप्रदेश में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल, वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बनी हुई है।



इन जिलों भारी बारिश का अलर्ट जारी

सिंगरौली, अनुपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढूर्णा जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी, गरज-चमक का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, सीधी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है।