सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी भी हो गई महंगी

भोपाल। आज सोने-चांदी के दाम (Gold Silver Price Today) में तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से सप्ताह के दूसरे दिन सोने और चांदी (Gold/Silver Price) की कीमत में तेजी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार सोने की कीमत में उछाल का असर घरेलू बाजार में दिखा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून गोल्ड वायदा भाव सुबह 71 रुपये तेज होकर 45,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इससे पिछले ट्रेड में यह 45,349 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

वहीं मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव (Gold Rate) 83 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी तेजी रही। एक किलोग्राम चांदी का भाव (Silver Rate) 62 रुपए चढ़ा।

जानिए मध्यप्रदेश में सोने के भाव

मध्यप्रदेश (Gold Rate in madhya pradesh) में पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने के भावों में गिरावट का दौर जारी था लेकिन सोमवार को (6 april 2021 ) को भी सोने के भाव में (gold price in madhya pradesh) में बढ़त देखने को मिली।

प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बड़े शहर हैं जहां सोने-चांदी का बड़ा कारोबार होता है। इन शहरों में सोने के भावों में आंशिक अंतर होता है। जो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। प्रदेश में अधिकतर लोग सोने की ज्वैलरी 22 कैरेट में बनवाते हैं। इसी के आधार पर कीमतें भी तय होती हैं। सराफा बाजारों में सोने की वर्तमान कीमतों के साथ ही उसकी शुद्धता, मैकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के आधार पर घट-बढ़ जाती है।

आइए जानते हैं सोने के भाव की ताजा स्थिति...।

भोपाल सराफा बाजार में सोने के भाव

राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में 6 अप्रैल को 24 कैरेट सोने के भाव 46030 रुपए और 22 कैरेट सोने के भाव 42620 रुपए प्रति ग्राम पर रहे।

Gold Price Per Gram in Bhopal (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat



4262 34096 42620 24 Carat 4603 36824 46030



इंदौर सराफा बाजार में सोने के भाव

मध्यप्रदेश की आर्थिर राजधानी इंदौर के सराफा बाजार में भी सोने के दाम में बढ़त देखी गई। आइए जानते हैं ताजा भाव।

GOLD



1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat



4262 34096 42620 24 Carat 4603 36824 46030

ग्वालियर सराफा बाजार में सोने के भाव

Gold Price Per Gram in gwalior (INR)

GOLD



1 GRAM 8 GRAM 10GRAM 22 Carat



4265 34120 42650 24 Carat 4602 36816 46020

जबलपुर सराफा बाजार में सोने के भाव

Gold Price Per Gram in jabalpur (INR)

GOLD



1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat



4266 34128 42660 24 Carat 4604 36832 46040

एक सप्ताह में कब कितना हुआ बदलाव

Recent Gold Rate Changes in Madhya Pradesh

lतारीख 22 CT (1 GRAM) 24 CT (1GRAM) 22CT (8GRAM) 24CT (8 GRAM) 5-Apr-21 Rs. 4247 Rs. 4587 Rs. 33976 Rs. 36696 4-Apr-21 Rs. 4247 Rs. 4587 Rs. 33976 Rs. 36696 3-Apr-21 Rs. 4247 Rs. 4587 Rs. 33976 Rs. 36696 2-Apr-21 Rs. 4247 Rs. 4587 Rs. 33976 Rs. 36696

रिकॉर्ड हाई से 22 फीसदी हुआ सस्ता

अगस्त 2020 में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम के मार्क पर पहुंच गया था। यह सोने का अब तक का उच्च स्तर है. अब हाजिर बाजार में सोने की कीमत 22 फीसदी तक सस्ता हो चुकी है।

वहीं साल 2020 में सोने के दाम में तगड़ी तेजी की वजह कोरोना वायरस रहा, जिसकी वजह से लोग निवेश का सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे थे। तभी लोगों ने शेयर बाजार में निवेश कम कर दिया, क्योंकि ये रिस्की होता है। पिछले साल जनवरी-फरवरी में तो सोना धीरे-धीरे बढ़ रहा था, लेकिन मार्च में भारत में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद इसने स्पीड पकड़ ली।