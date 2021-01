IAS का ट्वीट में झलका दर्द: काम में क्वालिटी चाहिए तो लोगों के निजी समय का करना होगा सम्मान

इंदौर. सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को अवकाश के दिन काम पर बुलाने को लेकर आइएएस अदिति गर्ग का दर्द सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस दर्द को न सिर्फ बयां किया, बल्कि सलाह भी दी। उन्होंने लिखा- यदि काम में क्वालिटी चाहिए तो हमें लोगों के निजी समय का सम्मान करना ही होगा।

इंदौर में बतौर स्मार्च सिटी सीईओ पदस्थ 2015 बैच की आइएएस अफसर अदिति गर्ग ने बीते दिनों किए अपने ट्वीट में सरकारी सेवा में सप्ताहांत और अवकाश के दिनों में काम करने को अजीब सा रिवाज बताया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रोफेशनल होने की जरूरत है। तभी हम कुशलता की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि इन दिनों स्टॉफ को छुट्टियों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके पीठे तर्क दिया जाता है कि काम तत्काल चाहिए या यह बहुत अनिवार्य है।

रविवार को किया गया उनका यह ट्वीट अब वायरल हो रहा है अधिकतर अधिकारी-कर्मचारी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कोई खुल कर बोल नहीं रहा है। बता दें कि शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन स्मार्ट सिटी के तहत गांधी हॉल के जीर्णोद्धार और बनाए जाने वाले कला संकुल की बिल्डिंग का काम देखने पहुंची थीं। इसके पहले दिसंबर के अंतिम रविवार को भी अधिकारी स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जाने वाली सड़क के काम का निरीक्षण करने पहुंचे थे इस दौरान भी वो पूरे समय मौजूद थीं।

One of most unsavoury customs in government service is the working weekends/holidays. Staff are forced into it under presumed importance & urgency of task. If we want quality, we need to respect peoples’ private time. Proficiency comes from professionalism, not perpetuating work.