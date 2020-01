हेलमेट न पहनने पुलिस ने लिखवाया 100 शब्दों का निबंध, लोगों के जवाब देख अफसरों ने पकड़ लिया माथा

भोपाल/ नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने चालान के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। किसी के हजारों में तो किसी के लाखों रुपये में चालान कट रहे थे। मगर अपने मध्यप्रदेश में अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ। पुराने ही दरों पर भोपाल पुलिस नियम के उल्लंघन करने वालों का चालान काटती थी। मगर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यह जानने की कोशिश की कि आखिर लोग हेलमेट पहनने से परहेज क्यों करते हैं।

भोपाल स्थित रोशनपुरा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने एक मंच बनवाया। वहां से बिना हेलमेट के गुजर रहे लोगों को पकड़ा। लेकिन उनका चालान नहीं काटा गया। पुलिस ने सजा के तौर पर इनसे सौ शब्दों का एक निबंध लिखवाया। जिसमें सवाल था कि हेलमेट क्यों नहीं पहना। इस दौरान लोगों ने ऐसे-ऐसे जवाब लिखे, जिसे पढ़ पुलिस के अफसरों ने अपना माथा पकड़ लिया।

Madhya Pradesh: During the 31st road safety week, which is being observed till January 17, Bhopal police has introduced a new initiative where helmet rule violators are being made to write a 100-word essay on why they were not wearing helmets while riding two-wheelers. pic.twitter.com/yxn3aUrrDz