फिल्म 'नक्काश' में पत्रकार बनीं हैं IPS सिमाला प्रसाद, अल्लाह रक्खा का किया है इंटरव्यू

भोपाल. बड़े पर्दे पर मध्यप्रदेश की आईपीएस अफसर सिमाला प्रसाद की फिल्म नक्काश रिलीज हो गई है। सिमाला इस फिल्म में एक छोटे शहर के पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं। सिमाला प्रसाद की यह बॉलीवुड में दूसरी फिल्म है। फिल्म के लिए सिमाला प्रसाद ड्यूटी के बाद घर पर रिहर्सल करती थीं।

मध्यप्रदेश पुलिस की अधिकारी और वर्तमान में एसएएफ 23वीं बटालियन की कमांडेंट सिमाला प्रसाद की फिल्म रिलीज हो गई है। नक्काश से पहले वह फिल्म आलिफ में नजर आईं थी। नक्काश में एक्टर इनामुलहक लीड रोल में हैं। फिल्म में उनके किरदार का नाम अल्लाह रक्खा है। वो हिंदू मंदिरों में नक्काशी का काम करता है। इसलिए अल्लाह को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि एक मुस्लिम हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर में काम करे। नक्काश में पत्रकार का किरदार निभा रहीं सिमाला उसी अल्लाह रक्खा का इंटरव्यू करती हैं।

